Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld geraubt

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein 22-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen (22.07.2023) von zwei ca. 20-jährigen Männern hereingelegt und beraubt worden. Die beiden Täter sprachen den 22-Jährigen gegen 03.50 Uhr in der unteren Königstraße auf sein angeblich verlorenes Handy an und forderten hierfür Finderlohn. Als der 22-Jährige seine Geldbörse zur Hand nahm, wurde ihm diese entrissen und 50,- Euro entnommen. Gleichzeitig erhielt der Geschädigte noch einen Faustschlag auf das linke Auge wodurch er eine Platzwunde erlitt und die Brille zu Bruch ging. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: 1. ca. 20 Jahre, ca. 170 cm, dunkles kurzes Haar, dunkler Teint, dunkle Kleidung, Jeans 2. ca. 20 Jahre, ca. 170 cm, dunkles Haar, Dreitagebart, dunkler Teint, dunkles T-Shirt, dunkle Hose, führte einen E-Scooter mit sich. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei wenden.

