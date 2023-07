Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Junge Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (24.07.2023) eine 21 Jahre alte Frau im Bereich der Vischerstraße sexuell belästigt. Die 21-Jährige lief gegen 01.00 Uhr die Robert-Koch-Straße in Richtung Vischerstraße als ein Mann versuchte mit ihr ins Gespräch zu kommen. Dies wimmelte die Frau ab und lief weiter. Kurz darauf rannte der Mann an ihr vorbei, stellte sich ihr in den Weg und versuchte erneut ein Gespräch zu beginnen. Nachdem die 21-Jährige dies ignorierte, stellte sich der Unbekannte neben sie und schlug ihr mit der Hand auf das Gesäß. Anschließend beleidigte er sie und flüchtete in Richtung Bahnhof Vaihingen. Der Mann wird als zirka 30 bis 35 Jahre und 165 Zentimeter groß geschätzt. Er hatte einen leichten Bart, kurze dunkle Haare und trug eine dunkle Cap sowie ein helles T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

