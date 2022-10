Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebstahl

Schwallungen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen etwa 360 Liter Diesel aus mehreren Arbeitsmaschinen. Die Fahrzeuge waren auf einem Firmengelände in der Meininger Straße in Schwallungen abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell