Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen in einem Fall wegen des "Verdächtigen Ansprechens von Kindern"

Benshausen (ots)

Die Polizei ermittelt aktuell in einem Fall wegen des "Verdächtigen Ansprechens von Kindern". Den Angaben eines 12-Jährigen zufolge befand sich dieser Donnerstagmorgen (13.10.2022) auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Benshäuser Straße in Benshausen, als ihn ein Unbekannter aus einem schwarzen größeren PKW (Van) heraus ansprach und ihn versuchte, an das Fahrzeug zu locken. Nach Aussage des Jungen waren am Van keine Kennzeichen angebracht. Den Fahrer konnte er wie folgt beschreiben: - ca. 30 Jahre alt, - dunkle Hautfarbe, - kurze Haare, - sprach gebrochenes Deutsch, - trug ein blaues T-Shirt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0. Der 12-Jährige hat in diesem Fall vollkommen korrekt reagiert - er wandte sich vom Fahrzeug ab, lief weg und vertraute sich kurze Zeit später seiner Lehrerin an. In jedem Fall sollten Sie mit Ihren Kindern über diesen oder ähnliche Sachverhalte sprechen. Sensibilisieren Sie Ihre Kinder, nicht mit Fremden mitzugehen oder sich auf Gespräche einzulassen. Ermutigen Sie ihren Nachwuchs, sich bei verdächtigen Situationen an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell