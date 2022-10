LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Suhl (ots) - Beute im Wert von etwa 500 Euro machte ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Mittwochmittag. Er brach eine Garage in der Erich-Weinert-Straße in Suhl auf und entwendete anschließend verschiedene Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia ...

