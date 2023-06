Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Durch geöffnetes Fenster in Wohnung eingestiegen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.06.2023, stieg ein Unbekannter in der Bühlstraße durch ein geöffnetes Fenster in eine Hochparterre-Wohnung ein. Gegen 23.50 Uhr wollte der Bewohner das Fenster des Gästezimmers schließen, als er eine Person bemerkte, welche gerade das Zimmer durch das geöffnete Fenster verließ und zu Fuß in Richtung Stadtmitte flüchtete. Es wurde ein Schmuckkästchen entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

