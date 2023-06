Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht auf der Bundesstraße 27 - Lastkraftwagen gesucht

Freiburg (ots)

Auf der Bundesstraße 27, zwischen der Landesgrenze und Jestetten soll am Dienstag, 20.06.2023, gegen 11.30 Uhr, einer 62-jährigen Pkw-Fahrerin in einer Rechtskurve ein Lkw mit Anhänger entgegengekommen sein, welcher wohl auf die Gegenfahrbahn kam und den Ford KA der 62-Jährigen streifte. Der Lkw fuhr in Richtung Jestetten weiter. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Der Ford KA musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Der Lkw könnte ein dunkles Führerhaus gehabt haben. Die Verkehrspolizei ist unter der Rufnummer 07751 8963-0 und das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Rufnummer 07751 8316-531 (24 h) erreichbar.

