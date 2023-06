Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 16:50 Uhr kam es auf der L129 bei Staufen im Breisgau zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, infolgedessen beide Fahrzeugführer eingeklemmt und schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 32-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw die L129, kam in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem ordnungsgemäß, entgegenkommenden Auto. Durch die Kollision wurde das entgegenkommende Fahrzeug in einen Graben abgewiesen und die 28-jährige Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Nach erfolgreicher Bergung der Verletzten durch die Feuerwehr, wurde diese mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik eingeliefert.

Der verletzte Fahrzeugführer des BMW wurde ebenfalls aus seinem Fahrzeug geborgen und in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Zudem wurde bei ihm Alkoholisierung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 15.000 Euro.

Der Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

