Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Öflingen, Lkr. Waldshut: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B518/ Öflinger Straße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.06.2023, gg. 12.45 Uhr, kam es auf der B518 bei Öflingen zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Frau und ein Kind verletzt wurden.

Im Kreuzungsbereich Öflinger Straße / Weckstraße wollte eine Autofahrerin aus Wehr kommend links abbiegen. Offensichtlich übersah sie dabei einen entgegenkommenden PKW, der in Richtung Wehr fuhr, so dass es noch im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Hierbei wurde die abbiegende Frau leicht verletzt. Ein sich ebenfalls im Auto befindlicher Mann blieb unverletzt. In dem geradeausfahrenden Auto wurde ein fünfjähriges Kind leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin, sowie ein Baby blieben unverletzt, wurden aber dennoch medizinisch untersucht. Ebenso der Beifahrer im abbiegenden Auto. Die verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht.

An dem mutmaßlich unfallverursachenden, abbiegenden, Fahrzeug entstand Totalschaden. An dem zweiten Auto Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Durch den Unfall war die Bundesstraße bis ca. 14.15 Uhr voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07751/8963-0, zu melden.

sk

