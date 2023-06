POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Imbiss - Zielrichtung Geldspielautomat - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Samstag, 17.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurden aus einem schwarzen Audi A 4 Bargeld und ein Werkzeugkoffer entwendet. Der Werkzeugkoffer befand sich zuvor im Kofferraum, das Bargeld in einer Geldbörse in der Mittelkonsole. Der Audi mit Rottweiler Kennzeichen stand in der Brandenbergstraße, auf dem Parkplatz der ...

