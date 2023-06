Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel/Kreis Emmendingen: Kinder mit Einbruchswerkzeug angetroffen - Zeugen gesucht

Am 17.06.2023, gegen 10.50 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen zwei 11 und 12 Jahre alte Jungen antreffen, die von einem aufmerksamen Passanten nach einem Einbruch wiedererkannt und verfolgt wurden. Die Beiden hatten entsprechendes Einbruchswerkzeug bei sich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kommen die strafunmündigen Kinder auch für weitere Einbrüche in Riegel, Sasbach und Endingen in Frage. Die weitere Ermittlungen des Kriminalkommissariats Emmendingen dauern an. Die Kinder wurden dem Jugendamt überstellt und leben vermutlich im benachbarten Frankreich.

Vorausgegangen ist ein Wohnungseinbruchsdiebstahl am Donnerstag, 15.06.2023, zwischen 15.50 Uhr und 17.50 Uhr in der Kornbergstraße in Endingen. Hier wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Auch im Zeitraum Donnerstag, 15.06.2023, 11.30 Uhr und Freitag, 16.06.2023, 10 Uhr wurde in einem Haus im Lindenweg in Sasbach versucht einzubrechen. Dies gelang der Täterschaft offenbar jedoch nicht.

Zuletzt wurde im Birkenweg in Sasbach am Freitag, 16.06.2023, zwischen 7.20 Uhr und 12.10 Uhr eingebrochen und ebenfalls Geld und Schmuck entwendet.

Möglicherweise sind diese Einbrüche auch den beiden angetroffenen Kindern zuzuordnen.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat auch hier die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

