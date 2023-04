Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-West -- Balkonbrand führt zu großem Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 21.04.2023, gegen 20:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Charlottenburger Straße in Freiburg zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Zunächst gingen zahlreiche Notrufe bei der Polizei ein. Es wurde eine Explosion gemeldet.

Zeitnah stellte sich dann heraus, dass auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss des besagten Anwesens ein Brand ausgebrochen war. Ein lautes Knallgeräusch auf dem Balkon hatte dann für Anwohner wie eine Explosion geklungen.

Durch den Balkonbrand wurde niemand verletzt - eine Person, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielt, konnte rechtzeitig das Anwesen verlassen.

Am Gebäude und in der Wohnung entstand Sachschaden von insgesamt etwa 100.000 Euro - die Wohnung ist aufgrund Rauchschadens bis auf Weiteres nicht bewohnbar - die Bewohner werden entsprechend untergebracht.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell