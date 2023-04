Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 20.04.2023, auf Freitag, 21.04.2023, hebelte ein Unbekannter in der Straße Thomaring ein Fenster einer Turnhalle auf, um in einen Kindergarten zu gelangen. Aus einem Büro wurde wohl ein Schlüsseltresor brachial von einer Wand gerissen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier momentan nicht bekannt. Im Sommer 2022 wurde schon einmal in den Kindergarten eingebrochen. Damals wurde auch der Schlüsseltresor angegangen. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

