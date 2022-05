Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Verletzte bei Radfahrunfall

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitten eine 45-jährige Radfahrerin und ein 15-jähriger Radfahrer (beide aus Bocholt) bei einem Zusammenstoß an der Einmündung Hohenzollernstraße/Meckenemstraße/Willy-Brandt-Straße. Die Bocholterin war auf der Karolingerstraße in Richtung Arkaden unterwegs. Der Jugendliche hatte die Meckenemstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße befahren. Beide gaben an, bei Grünlicht in die Einmündung eingefahren zu sein. Die unfallaufnehmenden Beamten überprüften die Ampelschaltung und fanden beide Aussagen bestätigt. Die Stadt Bocholt wurde von der Verkehrssituation in Kenntnis gesetzt. An den Rädern entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von 150 Euro.

