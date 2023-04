Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Mit entwendetem E-Roller unter Drogeneinfluss unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 20.04.2023, gegen 14.35 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung in der Hauptstraße in Denzlingen einen jungen Mann auf einem E-Roller angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Roller in der Vergangenheit entwendet wurde und keinerlei Versicherungsschutz vorhanden war. Der 22-Jährige, welcher in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, stand offenbar unter Einfluss berauschender Mittel und musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Der Roller wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell