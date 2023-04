Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 84-jährige Fußgängerin beim Ausparken angefahren - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Beim rückwärts Ausparken übersah am Donnerstag, 20.04.2023, gegen 10.10 Uhr, eine 68-jährige Pkw-Fahrerin eine hinter ihr auf dem Gehweg laufende 84-jährige Fußgängerin und fuhr diese an. Die 84-Jährige stürzte und zog sich wohl Verletzung an einem Bein zu. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin in ein Krankenhaus. Die 68-jährige Pkw-Fahrerin wollte rückwärts von einem Parkplatz in die Königsberger Straße einfahren.

