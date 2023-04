Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto macht sich selbstständig und kommt in einer Wiese zum Stehen

Freiburg (ots)

Ein 30-jähriger Fahrer parkte am Donnerstag, 20.04.2023, kurz vor 12.00 Uhr, seinen VW bei einem Imbiss in der Bahnhofstraße. Dabei vergaß er wohl den VW richtig zu sichern. Der VW setzte sich führerlos rückwärts in Bewegung, rollte über die Bahnhofstraße und danach eine etwa 2 Meter hohe Böschung hinunter auf eine Weise. Nach etwa 25 Metern kam der VW auf der Wiese zum Stehen. Der VW blieb wohl unbeschädigt, musste aber von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell