Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Arbeitsunfall auf Baustelle - junger Mann mit Rettungshelikopter in Klinik

Freiburg (ots)

Mit einem geschlossenen Muldenkipper fuhr am Donnerstag, 20.04.2023 gegen 08.50 Uhr ein 19-jähriger im Baustellenbereich zwischen Reutehof und Schrennenhof in Bergöschingen. Beim talwärts Fahren kam er vermutlich zu weit nach links und rutschte dabei mit der Mulde auf dem witterungsbedingt aufgeweichten und unbefestigten Boden neben der Fahrbahn den Abhang runter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb anschließend auf der Seite liegen. Der 19-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und verletzte sich schwer an der Hand. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Der Sachschaden an dem Muldenkipper ist noch unklar.

md/tb

