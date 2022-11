Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221103-3: Unfallbeteiligter alkoholisiert am Steuer - Blutprobe

Kerpen, Erftstadt (ots)

Polizisten stellten Führerschein des Alkoholisierten sicher

Ein alkoholisierter Autofahrer (31) war am Mittwochabend (2. November) in Kerpen-Brüggen und in Erftstadt-Kierdorf direkt an zwei Verkehrsunfällen beteiligt. Polizisten ordneten während der Unfallaufnahme eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später entnahm. Der 31-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht verantworten. Daher stellten die Beamten den Führerschein des Alkoholisierten sicher.

Nach ersten Ermittlungen befand sich der 31-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem BMW auf der Eifelstraße. In Höhe der Ausfahrt eines Supermarkts soll er abrupt rückwärts gefahren und dabei mit dem Ford einer Autofahrerin (24) kollidiert sein. Ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben soll der Mann stark beschleunigt haben und in Richtung Heerstraße davongefahren sein. Der Unfallflüchtige soll mit starken Schlangenlinien gefahren und regelmäßig auf die Gegenfahrbahn gezogen sein. Die Fahrt habe nach Zeugenangaben dann in Kierdorf geendet, nachdem der BMW auf der Friedrich-Ebert-Straße mit einem geparkten VW kollidiert war.

Hinzugerufene Polizisten führten bei dem Unfallfahrer einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von rund 1,8 Promille anzeigte. Die Beamten leiteten die Ermittlungen ein und benachrichtigen die Halterin des beschädigten VW. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell