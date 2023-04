Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Unfall mit zwei Verletzten - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen und einen Sachschaden von über 50000 Euro kam es am Donnerstag, 20.04.2023 gegen 12.40 Uhr auf der K 6502. Die Verbindungsstraße befuhr zuvor von Buggenried kommend in Richtung Mettenberg ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Ford Transit und beabsichtigte, an der Kreuzung zur K 6502 diese zu überqueren. Dabei übersah er eine von rechts auf der Vorfahrstraße kommende 50-Jährige in ihrem Renault. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die 50-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 24-Jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungsdienst in die Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Neben zwei RTW-Besatzungen und der Polizei war die Feuerwehr Grafenhausen mit vier Fahrzeugen und 17 Kräften im Einsatz.

md/tb

