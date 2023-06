Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Diebstahl aus einem Pkw - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 03:20 Uhr konnte ein 31-jähriger algerischer Staatsbürger in der Kammertalstraße in Freiburg-Tiengen nach einem Diebstahl im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand durchwühlte der Tatverdächtige mehrere unverschlossene Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher umgehend die Polizei verständigte.

Das mutmaßliche Diebesgut im Wert von rund 300 Euro konnte durch die Polizisten beim Tatverdächtigen aufgefunden werden.

In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft Freiburg eine Entscheidung im beschleunigten Verfahren beantragt. Dies wurde entsprechend durchgeführt, sodass eine schnelle Sanktionierung der Tat erfolgte.

mg

