Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Dachstuhlbrand vermutlich durch Blitzeinschlag

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstag, 20.06.2023, kurz nach 18.30 Uhr, zu einem Gebäudebrand in den Ortsteil Birkendorf aus. In der Horbener Straße brannte der Dachstuhl eines Bauernhauses. Die beiden Bewohner des Hauses wurden von einem vorbeifahrenden Zeugen auf den Brand hingewiesen und begaben sich ins Freie. Mehrere Abteilungen der umliegenden Feuerwehren konnten den Dachstuhlbrand rasch löschen. Es wurde niemand verletzt. Zum Brandzeitpunkt zog ein schweres Gewitter über Ühlingen-Birkendorf. Ursächlich für den Dachstuhlbrand dürfte ein Blitzeinschlag gewesen sein. Der Sachschaden wird auf 200.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Das Bauernhaus sei momentan nicht bewohnbar. Die Gemeinde hat die beiden Bewohner anderweitig untergebracht. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch der Rettungsdienst und der Bürgermeister vor Ort.

