POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Junger Mann fuhr gegen Baum

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (11.2.2023, 12.30 Uhr bis 13.02.2023, 5.30 Uhr) in zwei Firmen an der Vorhelmer Straße in Enniger ein. In einem Fall stahlen die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht. In dem zweiten Fall nahmen die Einbrecher Metallgegenstände an sich, die sie dann vor dem Gebäude zurückließen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

