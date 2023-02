Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.2.2023, 11.50 Uhr wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 547 zwischen Enniger und Tönnishäuschen tödlich verletzt. Der 67-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Warendorf und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 38-Jährigen aus Oelde. Der Warendorfer wurde in seinem stark zerstörten Pkw eingeklemmt und konnte nur tot aus dem Auto geborgen werden. Das Unfallaufnahmeteam des PP Münster unterstützte die Verkehrsunfallaufnahme. Der 38-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu einem Folgeschaden durch herumfliegende Fahrzeugteile an einem weiteren Auto, dessen Fahrerin einen Schock erlitt. An den Einsatzort wurden Notfallseelsorger zur Betreuung von betroffenen Personen hinzugezogen. Der zerstörte Pkw und beschädigte Lkw wurden sichergestellt. Die Unfallstelle ist seit Mittag gesperrt. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell