Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Fernglases

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Dezember 2022, 13.00 Uhr und Dienstag, 27. Dezember 2022, 13.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein installiertes Fernglas eines Aussichtsturms in der Steinfelder Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Dezember 2022, 17.00 Uhr und Mittwoch, 28. Dezember 2022, 12.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Hauptstraße auf und entwendete Baustellengeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Goldenstedt - Schwelbrand

Am Mittwoch, 28. Dezember 2022, um 04.15 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand in einer Mühle in der Arkeburger Straße. Durch die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt konnte der Brand gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Steinfeld - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 28. Dezember 2022, zwischen 10.15 Uhr und 19.20 Uhr, hatte eine Frau ihren Pkw auf einem Parkplatz eines Seniorenheims in der Großen Straße geparkt. Hier entdeckte sie, dass etwas zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube brannte. Sie hörte dabei auch zischende Geräusche. Sie konnte den Brand mit drei Eimern Wasser ablöschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall wegen entwurzeltem Baum

Am Mittwoch, 28. Dezember 2022, gegen 22.00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Straße Wenstrup in Richtung Gehrde. Hier kollidierte er mit einem zuvor witterungsbedingt entwurzelten Baum, der auf die Fahrbahn ragte. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, der Autofahrer wurde nicht verletzt. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Neuenkirchen geräumt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell