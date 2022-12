Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum-Sachbeschädigung auf altem Friedhof In der Zeit von Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiligabend), 12.00 Uhr bis Montag, 26. Dezember 2022 (2. Weihnachtstag), 12.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein Gedenkkreuz, welches auf dem alten Friedhof in Bakum, neben der katholischen Kirche aufgestellt ist. Offensichtlich wurde der das Kreuzkörper, der aus Sandstein besteht, umgetreten/geworfen, so dass das Kreuz in drei Teile zerbrach. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell