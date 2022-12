Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von zwei E-Falträdern

Zwischen Montag, 26. Dezember 2022, 18.00 Uhr, und Dienstag, 27. Dezember 2022, 01.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Ferdinandstraße zwei E-Falträder des Herstellers BIKE2CARE, Modell: F2-Pro. Eines der Falträder ist vollständig schwarz, das andere ist schwarz mit silbernen Felgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Beschädigung von zwei Jalousien

Zwischen Dienstag, 20. Dezember 2022, 16.30 Uhr, und Freitag, 23. Dezember 2022, 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Drostestraße zwei Jalousien. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. Dezember 2022, kam es zwischen 10.50 Uhr und 11.20 Uhr in der Webergasse zu einer Verkehrsunfallflucht: Durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein auf einem dortigen Parkplatz eines Möbelhauses abgestellter grauer Pkw FORD Turneo Custom einer 45-Jährigen aus Lastrup im Bereich der linken Fahrzeugflanke beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. Dezember 2022, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, parkte eine 64-Jährige aus Visbek ihren schwarzen Pkw Mercedes-Benz CLA 220 d an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Bakum. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Frontschaden an ihrem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 5000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter der Telefon-Nummer 04446-95971-0 entgegen

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 25. Dezember 2022, kam es gegen 20.00 Uhr in der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Durch einen bisher unbekannten Fahrer eines schwarzen AUDI SQ7 mit MSE-Kennzeichen (Mecklenburgische Seenplatte) wurde ein in silberfarbener Pkw VW Arteon eines 56-Jährigen aus Damme im Bereich des VW-Emblems vorne beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. Dezember 2022, kam es gegen 17.05 Uhr in der Brinkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Brinkstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 31 kam es zu einem Kontakt zwischen dem Außenspiegel eines MERCEDES-BENZ Sprinter mit Diepholzer Kennzeichen und einem auf einem dortigen Parkstreifen abgestellten roten PKW OPEL Insignia eines 24-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Hierdurch brach der linke Außenspiegel ab. Eine Zeugin, welche sich zum Unfallzeitpunkt im beschädigten Fahrzeug befand, beobachtete den Vorfall. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

