Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall zwischen Zacke und Krankentransportwagen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (24.07.2023) zwischen der Zahnradbahn und einem Krankentransportwagen in der Epplestraße/Löffelstraße sind die 39 Jahre alte Fahrerin des Krankentransportwagens und ihr 18 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt worden. Die 39-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit Sondersignalen auf der Epplestraße unterwegs und wollte offenbar bei Rot nach rechts in die Löffelstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich stieß sie mit der von rechts kommenden Zahnradbahn zusammen. Dabei entgleiste der Fahrradvorstellwagen an der Bahn. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte 39-Jährige in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Epplestraße komplett gesperrt werden. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

