Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230502-5: Festnahme nach Einbruch in Lagerraum

Hürth (ots)

Beamte stellen Messer und Bargeld sicher

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben am Sonntagabend (30. April) einen mutmaßlichen Einbrecher (36) in Hürth-Hermülheim vorläufig festgenommen. Der Mann soll zuvor in einen Lagerraum in einer Tiefgarage eingebrochen sein.

Der Inhaber des Lagers (39) soll gegen 23.30 Uhr beobachtet haben, dass sich ein Mann in seinem Lagerraum an der Straße "Theresienhöhe" aufhalten soll. Der 39-Jährige informierte den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes (23) darüber. Dieser alarmierte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Fahndung nach dem Mann auf. Sie stoppten ihn in der Tiefgarage des Gebäudes und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei seiner Festnahme stellten die Beamten ein Messer sowie Bargeld sicher und nahmen seine Personalien auf. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Zudem ist er mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich bekannt. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. (jus)

