Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Räuber in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (24.07.2023) einen 41-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einer 37 Jahre alten Frau in der Lazarettstraße Bargeld gestohlen zu haben. Die 37-Jährige stand gegen 01.30 Uhr vor dem Eingang eines Parkhauses, als sie bemerkte, wie der Mann ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack nahm. Als sie ihre Geldbörse ergreifen wollte, kam es zum Gerangel und sie stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete mit zwei 20-Euro-Scheinen in das Parkhaus. Polizeibeamte nahmen ihn im Rahmen der Fahndung fest. Der 41 Jahre alte Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

