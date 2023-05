Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Tabakladen

Weimar (ots)

Am Montagmorgen gegen 05:00 Uhr stellte ein Beamter der Bundespolizei auf dem Weg zu seinem Dienst in der Nähe eines Einkaufcenters in Weimar Schöndorf einen Karton mit verdächtigem Inhalt fest. Zeitgleich sah er drei Personen davonrennen. Die drei Personen sollen zwischen 20 - 40 Jahre alt gewesen sein und einer von Ihnen hat einen grauen Overall getragen. Die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Weimar stellten bei der Prüfung vor Ort einen Einbruch in ein Tabakgeschäft des Einkaufcenters fest. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten leider nicht zur Ergreifung der Täter. Beutegut und entstandener Sachschaden sind aktuell nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) mit der Polizeiinspektion Weimar in Verbindung zu setzen.

