PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Metzgerei in Kelkheim +++ Einbruch in Baustellen-Container in Kriftel

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Metzgerei - Kelkheim, Hornauer Straße, Freitag, 13.01.2023, 22:30 Uhr bis Samstag, 14.01.2023 um 03:40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten Unbekannte die Metzgerei, indem sie eine Eingangsschiebetür aufhebelten. Dadurch gelangten sie in den Verkaufsraum und öffneten die Kassen. Aus diesen wurde Bargeld entnommen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Durch das Aufhebeln wurde die Schiebetür beschädigt. Momentan liegen noch keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen

2. Einbruch in Baustellen-Container - Kriftel, Auf der Hohlmauer, Freitag, 13.01.2023 um 05:00 Uhr bis Samstag, den 14.01.2023 um 07:00 Uhr

Am Samstagmorgen wurde bekannt, dass insgesamt 6 Baustellen-Container, auf dem Schulgelände in der Straße Auf der Hohlmauer, aufgebrochen wurden. Die Container sind aufgrund einer Baustelle auf dem Gelände der Konrad-Adenauer-Schule aufgestellt. Die Tore der Container wurden aufgehebelt und verschiedenes Werkzeug, Computer und Baumaschinen im Gesamtwert von ca. 40.000 Euro entwendet.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

