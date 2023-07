Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (23.07.2023) auf der Bundesstraße 14, bei dem ein unbekanntes Fahrzeug geflüchtet sein soll, sucht die Polizei Zeugen. Ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 19.25 Uhr von Fellbach kommend in Richtung Stuttgart auf der linken Fahrspur unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Ausfahrt nach Bad Cannstatt soll ein auf der rechten Fahrbahn fahrendes unbekanntes Fahrzeug unvermittelt nach links gezogen haben, sodass der Mercedes-Fahrer ausweichen musste und dabei gegen Leitplanke fuhr. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Mercedes entstand ein geschätzter Schaden von über Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

