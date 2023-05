Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwerer Unfall auf Dalumer Straße

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Dalumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden dabei verletzt, davon eine tödlich. Die 41-jährige Fahrerin eines Nissan war mit ihren 12- und neunjährigen Mitfahrenden gegen 7.30 Uhr in Richtung Lingen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw in einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der Nissan kam auf dem Dach zum Liegen. Alle drei Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Das 12-jährige Mädchen sowie der 9-jährige Junge wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Straße ist derzeit noch gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell