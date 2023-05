POL-EL: Geeste - Pkw in Brand geraten (Korrektur Ort)

Haren (ots) - Zwischen Samstag und Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Toilette eines Paketdepots an der Hanfeldstraße in Haren. In den Lagerraum gelangten die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

