Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnung

Gerolstein (ots)

Am 02.11.2022 gegen 15:00 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit eines 49-jährigen Wohnungsinhabers in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zur Büschkapelle" in Gerolstein, um in die Wohnung des Geschädigten einzudringen.

Die geschlossene Wohnungseingangstüre wurde mittels Gewalt aufgedrückt, sodass das Schloss brach.

Im Inneren der Wohnung wurde aufgefundenes Leergut entwendet.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

