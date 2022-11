Hetzerath (ots) - Am Donnerstagmorgen, 03.11.2022 kam es gegen 03:40 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße in Hetzerath. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch bislang unbekannte Täter am Straßenrand befindlicher Sperrmüll angezündet. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Des Weiteren wurde ein beim Supermarkt Norma befindlicher Mülleimer angezündet. Zudem wurden am Kreisel, in ...

