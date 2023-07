Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (24.07.2023) an der Böcklerstraße in eine Gaststätte eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Einbrecher hebelten zwischen Sonntag, 18.30 Uhr und Montag, 15.00 Uhr ein Fenster auf und stiegen anschließend in das Gebäude ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und stahlen eine rote Geldbörse mit rund 400 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell