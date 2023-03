Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Bargeld in Mülleimer deponiert nach Telefonbetrug.

Lippe (ots)

Nach einem Telefonbetrug hat am Dienstagmittag (07.03.2023) eine 55-jährige Frau Bargeld in einem öffentlichen Mülleimer an der Bushaltestelle "Nordstraße" (Fahrtrichtung Detmold) deponiert. Die Geschädigte legte es zwischen 13 und 14 Uhr in den Mülleimer. Nachdem die Polizei Kenntnis erlangte, überprüfte sie gegen 20 Uhr den besagten Mülleimer und stellte fest, dass er leer war. Sollten Sie am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr dort Verdächtiges wahrgenommen haben oder sogar eine Person gesehen haben, die etwas aus dem Mülleimer entnommen hat, bitten wir Sie, sich bei unserem zuständigen Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330 zu melden.

