Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater 27-Jähriger tritt gegen Streifenwagen und wehrt sich gegen vorläufige Festnahme - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte der Bundespolizei haben am Dienstag (25.07.2023) einen 27-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der am Arnulf-Klett-Platz einen Streifenwagen beschädigt und sich anschließend gegen die Polizeibeamten gewehrt haben soll. Zeugen beobachteten den Mann gegen 13.20 Uhr als er gegen einen Streifenwagen des Polizeireviers 2 Wolframstraße getreten haben soll und verständigten eine Streife der Bundespolizei. Als die Beamten den Mann, der sich auf der Fahrbahn aufhielt, vorläufig festnahmen, wehrte er sich, so dass die Beamten Pfefferspray einsetzten. Nach der Versorgung des Mannes durch den Rettungsdienst wurde er anschließend in Gewahrsam genommen. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell