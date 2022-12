Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kontrollen und Unfälle aufgrund von der Witterung

Alzey (ots)

Am Mittwoch, 14.12.20222 führte die Polizei Alzey gegen 07.00 Uhr in Alzey, Kaiserstraße, eine Kontrolle der Kraftfahrzeuge bezüglich der "Wintergefahren" durch. Hierbei wurde bei Dunkelheit und winterglatten Straßenverhältnissen die Bereifung, die Beleuchtung und die freie Sicht durch alle Scheiben überprüft. Es konnten sieben PKW einer Kontrolle unterzogen werden. Hier musste lediglich bei einem Verkehrsteilnehmer ein defektes Abblendlicht bemängelt werden. In der Folge wurden vier witterungsbedingte Verkehrsunfälle von der Polizei aufgenommen. Um 7.27 Uhr brach einem 19-Jährigen in Bechtheim, Schwanengasse, das Fahrzeugheck aus und es stieß gegen mehrere Häuser. Der PKW war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um 7.44 Uhr stieß ein 42-Jähriger in Alzey, Weinheimer Landstraße, mit dem PKW gegen das Heck eines vorausfahrenden PKW. Um 09.40 Uhr kam ein 28-Jähriger in Kettenheim beim Abbiegen in die L445 ins Rutschen und stieß mit dem PKW gegen ein Verkehrsschild. Um 11.30 Uhr kam ein 18-Jähriger in Alzey-Heimersheim in der Lonsheimer Chaussee mit dem PKW ins Schleudern und stieß gegen die Friedhofsmauer. In allen Fällen kam es zu Sachschäden. Es wurde niemand verletzt.

