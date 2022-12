Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Alzey

Alzey (ots)

In der Zeit zwischen dem 07. und 13. Dezember kam es zu einem Einbruch in Alzey. Unbekannte Täter gelangten in den Garten eines Einfamilienhauses in der Straße An der Gänsewiese und stiegen über eine vor Ort vorgefundenen Leiter auf den rückwärtig zum Anwesen gelegenen Balkon. Dort wurde ein Fenster gewaltsam überwunden und im Anschluss wurden mehrere Räume durchwühlt. Die Täter entkamen unentdeckt. Es ist gegenwärtig unbekannt, ob Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Tatortnähe unter 06731/9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell