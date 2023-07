Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Ost/-Mitte (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag (23.07.2023) und Mittwoch (26.07.2023) Fahrzeuge an der Tapachstraße, der Klingenstraße und der Kienestraße aufgebrochen. In der Tapachstraße schlugen die Täter zwischen Sonntag, 14.30 Uhr und Mittwoch, 07.40 Uhr im Bereich der Hausnummer 44 die Scheibe eines schwarzen BMW ein und stahlen das Lenkrad sowie das Kombiinstrument im Wert von rund 1.300 Euro. In der Klingenstraße schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines schwarzen Smart ein, der am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 129 geparkt worden war. Als die Besitzerin am Folgetag gegen 17.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie das Fehlen ihres Navigationsgerätes. In der Kienestraße öffneten die Diebe auf bislang unbekannte Weise einen schwarzen BMW, der am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 17.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 33 stand. Sie stahlen aus dem Auto unter anderem ein Parfum, eine Laptoptasche sowie eine Sonnenbrille im Wert von fast 400 Euro. Zeugen des Vorfalls in der Tapachstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße, im Fall Klingenstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße und im Fall Kienestraße unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell