LPI-J: Fußgängerin schwer verletzt

Jena (ots) - Ein Transporter blieb am Dienstagabend mit seinem Dach an einer Hauswand am Wenigenjenaer Ufer hängen und beschädigte dabei die Fassade. Der Fahrzeugführer setzte pflichtwidrig seine Fahrt fort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug angehalten und der Fahrer ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

