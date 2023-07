LPI-J: Hauswand gerammt

Jena (ots) - Am Dienstagabend wurde der Fahrer eines E-Bikes angehalten, welcher in der Dornburger Straße unterwegs war. Dieser fiel den Polizeibeamten auf, weil er in einer ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit neben dem Streifenwagen herfuhr. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer das Zweirad manipuliert. Zudem stand der 48-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

