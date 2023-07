LPI-J: Berauscht und manipuliert

Jena (ots) - Keinen Zutritt erhielten am Dienstag drei Männer, welche im betrunkenen Zustand das Südbad in Jena betreten wollten. Da sie im Kassenbereich abgewiesen wurden, kam es zu einem Streit. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, entfernten sich die Personen, so dass ein weiteres Eingreifen nicht erforderlich war. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

