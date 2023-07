LPI-J: Unerwünschte Dacharbeiten

Jena (ots) - Zu einem spontanen Fahrstreifenwechsel entschloss sich am Dienstagabend ein PKW-Fahrer in der Rudolstädter Straße. Dabei übersah er das neben ihm, in gleicher Richtung fahrende Moped, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr