Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 78-Jähriger fährt gegen Parkhauswand

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 78-Jähriger Skoda-Fahrer am Montagnachmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er in Leonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Senior passierte gegen 16:00 Uhr die Schranke eines zu einem Einkaufszentrum in der Leonberger Straße gehörenden Parkhauses. Kurz darauf fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache ein Gefälle, das zum unteren Parkdeck führt, hinunter, streifte einen geparkten Opel und prallte ungebremst gegen eine Wand. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an, um den 78-Jährigen aus seinem Fahrzeug zu befreien. An den beiden Pkw sowie dem Parkhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell