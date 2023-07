Polizei Köln

POL-K: 230710-2-K Versuchte Vergewaltigung in Köln-Sülz (Grüngürtel) - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Sexualdelikt am Sonntagmorgen (9. Juli) in Köln-Sülz, sucht die Polizei Köln nach einem etwa 25 Jahre alten, circa 1.65 - 1.75 Meter großen Mann mit schlanker Statur und dunklen kurzen Haaren. Er soll zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen und Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Der noch unbekannte Tatverdächtige soll einer 36 Jahre alten Frau gegen 4 Uhr im Grüngürtel am Hans-Mayer-Weg gefolgt sein und sie von hinten umklammert haben. Durch die Gegenwehr und Hilferufe der 36-Jährigen wurde eine Fahrradfahrerin auf die Situation aufmerksam und kam der inzwischen am Boden liegenden Frau zur Hilfe. Der Mann ließ daraufhin von der 36-Jährigen ab und lief in Richtung Eifelwall davon.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ls/de)

