Polizei Köln

POL-K: 230710-1-K Zeugensuche nach Diebstahl eines Audi A5 in Köln-Holweide - Homejacking

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (10. Juli) sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Holweide eingebrochen, die Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus abgestellten grauen Audi A5 gestohlen und anschließend mit dem Fahrzeug geflüchtet sein. Durch Geräusche aus dem Untergeschoss bemerkte der Eigentümer (58) gegen 2.15 Uhr den Einbruch in sein Haus und alarmierte sofort die Polizei. Passanten hatten kurze Zeit später einen mit mehreren Personen besetzten Audi mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bergisch Gladbacher Straße in Richtung Mülheim wegfahren sehen. Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Einbrechern und Autodieben oder zum Aufenthaltsort des Wagens mit dem K-PG 505 geben können, werden gebeten sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Kriminalkommissariats 74 zu melden. (sw/kk)

